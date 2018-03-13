"ÇOCUKLARI VARDI, ÇOCUK OLDUĞUNU DÜŞÜNEMEDİNM!"

Huzurevi’nden iki çocuğuyla birlikte kaçan ‘çocuk anne’ Barış Ruh’ta, çocuklar devlet himayesinde… Birlikte kaçtığı sevgilisi ise mahkeme huzurundaydı…

Evrim KAMALI

Girne’de yaşadığı çöp evin belediye tarafından temizlenmesi ile çocuğu ile ortaya çıkan ve o dönemde ikinci çocuğuna da hamile olan 15 yaşındaki M.B.M, bu kez yerleştirildiği ve 8 aydır kaldığı Lapta Huzurevi’nden kaçması ile gündeme geldi.

Bulgaristanlı 15 yaşındaki M.B.M.’nin kaçmasının ardından yapılan soruşturmada, Mağusa’da zanlı E.O’nun yanında bulunmuştu. Tutuklanan zanlı Okutan dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Tespit edilip Lapta Huzurevi’ne yerleştirilmişti…

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 8 ay önce M.B.M. isimli 1 çocuk annesi genç kızın ayrıca hamile olduğunun ortaya çıktığını, ailesi tarafından terk edilen kızın çöp evde yaşadığının tespit edildiğini ve bunun üzerine yetkili makamların olaya el koyup genç anneyi Lapta Huzurevi’ne yerleştirdiklerini söyledi.

Şu anda biri 4 aylık, diğeri 2 yaşında iki çocuğu var…

Polis, 8 aydır orada kalan genç kızın doğum yaptığını, şu anda biri 4 aylık biri 2 yaşındaki iki çocuk annesi olduğunu ve 3 Mart tarihinde bulunduğu yerden çocukları ile birlikte taksiye binerek kaçıp, Girne’de zanlı ile buluştuklarını söyledi. Polis, zanlı ile genç annenin birlikte Mağusa’ya gidip bir otele yerleştiklerini ifade ederek, yapılan soruşturma sonucunda 9 Mart tarihinde tespit edildiklerini aktardı.

Kız Barış Ruh’ta, çocuklar devlet himayesinde…

Polis, zanlı E.O’nun 16 yaşından küçük kızı alıkoyma suçundan gözaltına alındığını, genç annenin doktor kontrolüne götürüldüğünü, psikolojisi bozuk teşhisi konduğu için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldığını, çocuklarının ise devlet kontrolüne alındığını mahkemeye aktardı.

Polis annenin jinekolojik kontrolden de geçirildiğini kaydederek genç anne ve iki çocuğunu Bulgaristan’a iadesi için başlatılan çalışmaların sürdüğünü de mahkemeye aktardı.

Zanlı: “İki çocuğu olunca çocuk olduğunu düşünemedim”

Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını aktararak ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı E.O 4 yıldır tek başına yaşadığını, ekstra iş çıkarsa çalıştığını onun dışında bir işi olmadığını mahkemeye beyan etti.

Zanlı, M.B.M.’nin yaşının küçük olduğunu bilmediğini söyleyerek, “İki çocuğu olunca ben onun çocuk olduğunu düşünemedim bana da yaşını söylemedi” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, KKTC vatandaşı muteber 1 kişinin imza edeceği 30 Bin TL’lik kefalet senedi ve 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.