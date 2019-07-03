'Çocuklarımı alırken bana biber gazı sıktılar!'

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, önceki gün çocuklarının alındığı günü anlatırken olay açıklamalarda bulundu.

Emre Aşık'ın 'çocuklarına şiddet uyguladığı' gerekçesiyle çocukların velayetini annesinden alması sonrası olayların ardı arkası kesilmedi. Çocukların alınma anı çok konuşulmuştu.

Bu konuyla ilgili açıklama yağan Yağmur Sarnıç ise o gün yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Kendisine biber gazı sıkıldığını da sözlerine ekleyen Sarnıç, açıklamalarıyla şaşırttı.