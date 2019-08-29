Çocukların gözü önünde cinsel ilişkiye girdiler…

İngiltere'nin liman kentlerinden Hull'da çocukların birkaç metre ötesinde güpegündüz seks yapan çiftin görüntüleri sansasyon yarattı.

Skandal niteliğindeki fantezi, Pearson Park’ta yapay bir göletin hemen yanında yapıldı. Tanıklar, kör aşıkların pozisyon değiştirdiğini ve yüksek sesle inlediğini söyledi.

İngiliz The Sun gazetesine yansıyan habere göre; çift soyunmaya başladığında yaklaşık 10 metre mesafede aileler oturuyordu.

29 yaşındaki Ivo Suits, 30’larında olduğu tahmin edilen çifti fark etti. Fakat çift yüzsüzce gülerek, Suits’in uyarılarına karşın seks yapmaya devam etti.

Skandal kayıtlarda Suits’in çifte “Hadi arkadaşlar. Çevrede çocuklar var, burada olmaz ama” dediği duyuluyor.

Seks yapan erkek ise Suits’e görüntüleri kaydetmemesi gerektiğini söyleyerek cevap veriyor.