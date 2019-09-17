Çocuktaki ağız kokusu hastalık belirtisi olabilir!

Çocuklarda ağız kokusu nedenleri nelerdir?

Çocuğunuz uyandığında ağız kokusunun olması normaldir. Yemek yedikten, içtikten ve dişlerini temizledikten sonra kaybolur. Peki, Çocuklarda ağız kokusu nedenleri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Küçük çocuğunuz nefes alırken belirgin bir kötü koku fark ederseniz, bunun nedeni ağız kokusu olabilir ve bu durum çocuklarda nadir bir durum değildir. Günlük ağız bakım rutini gibi önleyici tedbirler çocuğunuzun nefesini taze tutmaya ve ağız kokusu başlangıcını durdurmaya yardımcı olabilir. Peki, Çocuklarda ağız kokusu nedenleri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

AĞIZ KOKUSU NEDİR?

Ağız kokusu, bazen altta yatan bir rahatsızlığın belirtisi olabilen, kalıcı ağız kokusu için kullanılan tıbbi terimdir. Kötü ağız hijyeni, kokulu yiyecekler yemek ya da ağız kuruluğu gibi etkenler ağız kokusuna yol açar. İşte çocuklarda ağız kokusu nedenleri:

ÇOCUKLARDA AĞIZ KOKUSUNUN NEDENLERİ

– Nazal nedenler

Kronik sinüzit, küçük çocuklarda kötü nefesin olası bir nedeni olabilir. Bu rahatsızlığı olan çocukların hemen hemen her zaman aşağıdaki gibi başka belirti veya semptomları vardır:

– Uzun süreli burun akıntısı

– Öksürük

– Burun tıkanıklığı

– Yüz ağrısı

Ek olarak, bir boncuk veya yiyecek parçası gibi burnun içine sıkışmış yabancı bir cisim bu yaş grubunda yaygındır. Bu da ağız kokusuna neden olabilir.

– Gastrointestinal nedenler

Çocuklarda kötü nefesin gastrointestinal (GI) nedenleri diğer nedenler kadar yaygın değildir, ancak diğer GI şikayetleri olduğunda dikkate alınması gerekir. Çocuğunuzun karın ağrısı, mide bulantısı, kusma veya mide ekşimesi gibi kronik kötü nefesi varsa, gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) olası bir suçludur. Bu durumda, mide asidi özofagusu sık sık boğaz veya ağzın içine ve bazı durumlarda ağzın dışına geri aktaracak (yukarı doğru hareket edecektir).

Ebeveynler GÖRH’yi bebek problemi olarak daha iyi tanıyabilirler, ancak bebeklerde de görülebilirler.

Mideyi enfekte edebilen ve bazen rahatsız edici semptomlara neden olabilen bir bakteri türü olan Helicobacter pylori ile enfeksiyon, kötü nefese neden olabilen başka bir hastalıktır. Genellikle bu, karın ağrısı, bulantı, kusma veya geğirme gibi diğer belirgin GI şikayetleri ile birlikte ortaya çıkar.

Semptomlara neden olan H. pylori enfeksiyonu daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde daha sık görülür, ancak bazen küçük çocuklarda da görülebilir.

– İlaçlar

Bir ay veya daha fazla süreyle sürekli antibiyotik kullanımı, çocuklarda ağız kokusuna neden olabilir. Ayrıca, antipsikotikler, antidepresanlar, antihistaminikler, antispazmodikler ve bronkodilatörler ağız kuruluğuna veya kserostomiye neden olabilir.

– Diş telleri veya takma dişler

Ağızdaki takma dişler veya diş telleri çocuklarda uzun süreli kötü nefeslere neden olabilir.

– Diğer nedenler

Çocuklarda ağız kokusunun nedenleri arasında ağız veya boğaz enfeksiyonları, uyurken ağızdan nefes alma, diş eti hastalığı (diş eti iltihabı), diş çürüğü veya apseler bulunur.