ÇOĞU 16 YAŞINDAN KÜÇÜK

Aile geçindirmek, zorda kalmak, rahat bir yaşam sürmek, kıskanmak, imrenmek ya da başkası için suç işlemek olarak sıralanan nedenlerden dolayı çocuklar, hep birilerinin baskıları sonucu suç işlemeye itiliyor ya da yönlendiriliyor

KKTC Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan rapora göre son üç yılda şahsa ve mala karşı işlediği suçlar gerekçesiyle mahkeme huzuruna çıkarılan çocuk suçlu sayısı 223

Adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp, tecavüz gibi ciddi suçların da içinde bulunduğu diğer suçlardan dolayı yargılanan çocuk sayısı ise 165

Yine sosyal devletin gerekliliği olarak, başka ülkelerde suçlu bulunan çocukların tekrar topluma kazandırılması için ıslahevlerinde rehabilite programları uygulanıyorken, maalesef KKTC’de çocukların rehabilite edilerek tekrar topluma kazandırılmasını öngören ıslah evleri de yok

Özlem ÇİMENDAL

KKTC Mahkeme raporlarına göre son üç yılda şahsa ve mala karşı işlediği suçlar gerekçesiyle mahkeme huzuruna çıkarılan çocuk suçlu sayısı 223. Adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp, tecavüz gibi ciddi suçların da içinde bulunduğu diğer suçlardan dolayı yargılanan çocuk sayısı ise 165.

Ne çocuk mahkemesi ne de ıslahevi var

KKTC’de ne bir çocuk mahkemesi ne de ıslah evi mevcut. Yetişkinlerin yargılandığı mahkemede yargılanıp, yetişkinlerin yattığı cezaevlerine ömür tüketen birçok çocuk suçlu, işlediği suçun cezasını çekmek için gönderildiği cezaevinde ıslah olmak yerine, cezaevinde görüp yaşadıklarından dolayı suç makinesi haline gelme tehlikesiyle de karşı karşıya kalıyor.

Çoğu 16 yaşından küçük

Kuzey Kıbrıs’ta giderek artan suçlara 16 yaşından küçük çocukların da karışması “endişe verici ve ürkütücü” bir gelişme olarak yanı başımızda dururken, son 4 yılda ciddi suçların yanında şahsa ve mala karşı suç işleyen çocuk suçlu sayısı ise oldukça yüksek olarak görülüyor.

Toplam 388 çocuk

Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan rapora göre son dört yılda şahsa ve mala karşı işlediği suçlar gerekçesiyle mahkeme huzuruna çıkarılan çocuk suçlu sayısı 223. Adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp, tecavüz gibi ciddi suçların da içinde bulunduğu diğer suçlardan dolayı yargılanan çocuk sayısı ise 165.

Islah evi uyarıları dikkate alınmıyor

“Cinayete teşebbüs, vahim yaralama, darp, tecavüz ve soygun” gibi suçlara karışan çocukların, yeniden topluma kazandırılması için “ıslah evinin” şart olduğunu her fırsatta belirten uzmanlar ise bu konuda yapılan uyarıların dikkate alınmamasından yakınıyor.

Çocuklar neden çalıyor?

Zanlı ve sanık olarak çeşitli hırsızlık suçlarından dolayı mahkeme huzuruna çıkan ve yargılanan pek çok çocuğun, suçu kendileri için işlemedikleri sonucu da ortaya çıkıyor. Aile geçindirmek, zorda kalmak, rahat bir yaşam sürmek, kıskanmak, imrenmek ya da başkası için suç işlemek olarak sıralanan nedenlerden dolayı, çocuklar hep birilerinin baskıları sonucu suç işlemeye itiliyor ya da yönlendiriliyor.

Çocuk mahkemesi hala yok

Dünyanın birçok ülkesinde çocuk suçlular için kurulmuş özel çocuk mahkemelerinde başta pedagog olmak üzere uzmanlar refakatinde çalışıyorken, KKTC’de çocuk suçlular için Çocuk Mahkemeleri bulunmuyor.

Rehabilite edememe en büyük sorun

Yine sosyal devletin gerekliliği olarak başka ülkelerde suçlu bulunan çocukların tekrar topluma kazandırılması için ıslahevlerinde rehabilite programları uygulanıyorken, maalesef KKTC’de çocukların rehabilite edilerek tekrar topluma kazandırılmasını öngören ıslah evleri de yok.

Rehabilite olamıyorlar

KKTC’de ne bir çocuk mahkemesi ne de ıslah evi mevcut. Yetişkinlerin yargılandığı mahkemede yargılanıp, yetişkinlerin yattığı cezaevlerine ömür tüketen birçok çocuk suçlu, işlediği suçun cezasını çekmek için gönderildiği cezaevinde ıslah olmak yerine, cezaevinde görüp yaşadıklarından dolayı suç makinesi haline gelme tehlikesiyle de karşı karşıya kalıyor.

2013-2014-2015-2016 ÇOCUK SUÇLULARDA ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE SOYGUN

Adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp: 165

Soygun yapmak, ev, dükkan açmak, sirkat, tasarruf: 223

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