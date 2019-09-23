Çoğu insan utandığı için bu sorunu gizliyor ama...

En sık görülen hastalıklardan olan hemoroid, halk arasındaki adı ile basur hastalığı tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürür. Makat bölgesinde ortaya çıkması sebebiyle, toplumda “gizlenen sağlık problemleri” arasında yer alan hemoroid, erken evrede fark edildiğinde basit müdahalelerle tedavi edilebilirken, gizlendiği için ilerleyerek cerrahi işlem gerektirecek hale gelebilir.

Çoğunlukla beslenme alışkanlıklarından kaynaklanabilen hastalık, kronik kabızlığı olan hastalarda da görülebilir. Hemoroidlerin anüste bulundukları yerlere göre iç ve dış olarak ikiye ayrıldığını belirten Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İlker Sücüllü, hemoroid ve tedavi yöntemleri hakkında görüşlerini aktardı, hastalıkla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

HEMOROİD NASIL TEŞHİS EDİLİYOR?

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, halk arasında basur olarak da bilinen hemoridler ya da hemoroidal yastıkçıklar, bir hastalık olmayıp vücudumuzda bulunan ve gaz-gaita tutulması, büyük abdest sızıntısının önlenmesi gibi önemli fonksiyonları olan, içerisinde damarsal ağlar barındıran normal anatomik yapılardır. Hayat konforu üzerine direkt etkili bu görevleri nedeniyle tedavisi hassasiyetle ele alınmalı, hele hele ameliyatla bu yapıların çıkarılması yönünde karar verirken çok daha dikkatli olunmalıdır.

Bazen bu anatomik yapıdan kaynaklanan ıkınma ile dışarı çıkma-sarkma, damarlarda oluşan tahribat ve yırtılmaya bağlı olarak kanama gibi şikayetler oluşabilir ve mevcut durum hemoroid değil “hemoroidal hastalık” olarak isimlendirilir.

Hemoroidler anüste bulundukları yerlere göre iç ve dış olarak ikiye ayrılır. Anüs dışında bulunan hemoroidal yastıkçıklardan kaynaklanan hemoroidal hastalıkta en belirgin şikâyet hastanın eline gelen, oturmakta-hareket etmekte güçlük çekmesine neden olan ağrılı şişliklerdir. Bu durum sıklıkla hemoroidal pakenin içerisindeki kanın pıhtılaşması nedeniyle oluşur ve “tromboze hemoroidal hastalık” olarak isimlendirilir. İç hemoroidal hastalıkta ise makatın iç bölümünde bulunan hemoroidal yastıkçıklardan kaynaklanır. Bu aşamada gerekli önlemler alınmaz ise büyük abdest sızıntısı, makatta kaşıntı, hijyen sorunları da şikayetlere eklenir.

HEMOROİD BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hemoroidler iç ve dış hemoroid olarak ikiye ayrılır. İç hemoroid, dışkıda görülen kırmızı kan ve makattan basurun sarkarak görülmesi gibi gözlenirken dış Hemoroid, anüs etrafında ağrılı şişlik, şiddetli kaşıntı, oturma güçlüğü çekme olarak görülür. Özellikle ilk evrelerde hastalığın durumuna bağlı olarak krem tedavileri ve oturma banyoları önerilirken ilerlemiş vakalarda cerrahi müdahale gerekir. Doğru bir tedavi ile hastalık kontrol altına alınır ve hasta tedavi sonrasında eski yaşantısına geri dönebilir.

HASTALIĞI TETİKLEYEN UNSURLAR NELERDİR?

Vücudumuz boşaltım sisteminin doğal bir düzeni vardır. Eğer siz doğal dışkılama isteğini erteler ya da baskılarsanız, bunun dışında başka bir zamanda doğal rutin dışında kendinizi dışkılamaya zorlarsanız hastalığı tetiklemiş olursunuz. Ayrıca gelişen sürekli kabızlık ya da ishalgibi sindirim sorunları da bu hastalığa yol açabilir.

HEMOROİD NASIL GEÇER?

Beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesi hemorid tedavisinde oldukça önemlidir. Hemoroidal hastalıkta tedavi, hastalığın evresine göre gerçekleştirilir. Diyetuygulamaları, kabızlığı engelleyen yaklaşımlar ve ilaçla tedavi, ilk evrelerde tamamen hastalığı ortadan kaldırabilme özelliğine sahiptir. İleri evre hastalıkta veya gereklilik halinde yapılacak bir ameliyattan sonra da bu uygulamalara mutlaka devam edilmelidir.

Genellikle hastalara lif değeri yüksek gıdalar tüketilmesi, hastanın kilosuna bağlı olarak fazla kilolu ise diyet yapması önerilir. Sıvı tüketimi de oldukça önemlidir. Yaşantınızı oldukça zorlayan ve bazen oturup kalkmakta bile güçlük yaşamanıza neden olan hemoroid için yaşantınıza dikkat etmeli, sağlıklı beslenmeye ve fiziksel olarak aktif bir hayat sürmeye özen göstermelisiniz. Medikal tedavide başarısızlık olması durumunda ameliyat kararı verilir. Hemoroidal hastalık için birçok ameliyat yöntemi tarif edilmiştir. Ameliyatla tedavi kararı vermeden önce hastaların kulaktan dolma bilgilere itibar etmeyerek uzman görüşü almaya dikkat etmeleri gerekir.



