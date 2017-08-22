ÇOK AĞIR SUÇ

Evin bahçesinde 62 kök Hint keneviri yetiştiren Mehr ile Butt için 30’ar ay hapislik verildi

Teoman TURAN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri’nin 2 Haziran tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirdiği operasyonda evlerinin bahçesinde ekili 62 kök hintkeneviri bitkisi bulunan sanıklar Chaudhry Yaris Nasim Mehr ve Zaman Gull Butt hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar 30’ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Ağır ceza yargıcı Gökhan Asafoğulları’nın okuduğu kararda sanıklar lehine ve aleyhine olan olguların değerlendirildiği belirtildi. Yargıç Asafoğulları, sanıkların işlemiş olduğu suçun çok ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu belirterek, bu tür suçlara ciddi ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yargıç Asafoğulları, sanıkları işlemiş olduğu 62 kök hintkeneviri ziraatı suçundan 30 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına oy birliği ile karar verdiklerini açıkladı.

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