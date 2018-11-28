"ÇOK ÇALIŞIP BAŞARACAĞIZ!"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar halkın mevcut hükümeti başarısız bulduğunu, UBP’nin iktidara gelmesini istediğini belirtti ve halkın talebinin önünde kimse duramaz dedi.

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt İlçe Başkanı Ali Pilli, İlçe Yönetim Kurulu, köy ve mahalle örgüt başkanları UBP Genel Başkanı Tatar’a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a olan destek ve güven dile getirilirken, Tatar de UBP tabanının duyarlılığına, ülkesine ve partisine sahip çıkışına teşekkür etti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümetle ilgili konulara değinirken mevcut hükümetin halk tarafından istenmediğini vurguladı.Tatar, halkın mevcut hükümeti çok başarısız bulduğunu, UBP’nin iktidara gelmesini istediğini belirtti ve halkın talebinin önünde kimse duramaz.

Hiç bir projeyi başaramadılar. Halkı, pahalılıkla ezdiler. Üretici, tüccar, sanayici, müteahhit, çalışan, çiftçi, hayvancı, herkes bu hükümeti artık istemiyor dedi.

“ UBP’nin deneyimli, sorun çözme kabiliyeti yüksek kadroları ile iktidara hazır olduğuna” işaret eden UBP Genel Başkanı , “ KKTC halkı umudunu bize bağladı. İyi hazırlanıyoruz. İktidara geldiğimiz anda çok çalışacak, projeleri bitrirecek ve inşallah halkımızın özlediklerini yapacağız” dedi.