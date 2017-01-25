ÇOK ÇARPICI İTİRAF: İNTERSEKS DOĞDUM

Belçikalı model Hanne Gaby Odiele, yani hem erkeksi hem kadınsı cinsiyet özelliklerine sahip (interseks) olarak doğduğunu açıkladı.

ABD’de yayımlanan USA TODAY gazetesine konuşan Hanne Gaby Odiele, 'inmemiş testis' denilen tıbbi durumla doğduğunu, kanser riski taşıması nedeniyle 10 yaşında ameliyatla yumurtalıklarının alındığını söyledi.

"Ameliyattan bir süre sonra çocuk sahibi olamayacağımı anladım" diyen 29 yaşındaki model, “Regl olmuyordum. Kendimde bir farklılık olduğunun farkındaydım” dedi.

"ÇOCUKLARINI GEREKSİZ AMELİYATLARDAN KORUSUNLAR"

Tıbbi adı 'Androjen Duyarsızlığı' olan sendromla doğan Odiele, “Yaşadığımız bu zamanda ve çağda bunlardan bahsetmenin tamamıyla normal olması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

18 yaşında vajina konstrüksiyon ameliyatı olan ünlü model, kendi yaşadığı sıkıntıları başkalarının yaşamaması, ailelerin gereksiz ameliyatlardan çocuklarını koruması gerektiğini düşündüğü için bu açıklamayı yaptığını kaydetti.

"EŞİMLE GURUR DUYUYORUM"

'İnterseks' olmanın büyütülecek bir şey olmadığını vurgulayan Hanne Gaby Odiele, “Eğer benimle baştan beri dürüst olunsaydı… Bunun bende bir travma olmasının sebebi dürüst olunmamasıdır" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 'intersex' kişiler, dünya nüfusunun yüzde 1,7’sini oluşturuyor.