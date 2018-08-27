"Çok çişim geldiğinde..."

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakkında merak edilenleri açıkladı.

Zeynep Alkan, instagram'ın hikaye bölümü üzerinde takipçilerinin hakkında merak ettiği ilginç sorulara cevap verdi: 20 yaşındaki Zeynep Alkan'ın paylaşımı şöyle: