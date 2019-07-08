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Çok düşük seviyede kötü kolesterol inme sebebi!

Çok düşük seviyede kötü kolesterol inme sebebi!

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LDL olarak bilinen kötü kolesterolün çok düşük seviyelerde seyretmesinin hemorajik inme riskini artırabileceği bildirildi.

Çok düşük seviyede kötü kolesterol inme riskini artırabilir. LiveScience'ın haberine göre, Çinli bilim adamlarının yaptığı  araştırma, LDL kolesterolü 70 mg/dl'nin altında olan kişilerde, beyin  damarlarının yırtılması sonucu oluşan hemorajik inme geçirme olasılığının  yükseldiğini gösterdi.

 Araştırma çerçevesinde Çin'in Tang San kentinde 96 bin yetişkinin  kolesterol seviyeleri 9 yıl boyunca senede bir kez olmak üzere ölçüldü. Geçmişte inme, kalp krizi veya kanser gibi rahatsızlıklara  yakalanmamış bu kişilerde LDL seviyesi 70 mg/dl'nin altındakilerin, LDL  seviyeleri 70 ila 99 mg/dl olanlarla kıyaslandığında hemorajik inme geçirme  riskinin yüzde 65 arttığı gözlendi.

LDL seviyesi 50 mg/dl olanlarda ise bu riskin iki kattan fazla olduğu  tespit edildi.Sonuçları "Neurology" dergisinde yayımlanan araştırmayı yürüten ekibin  lideri doktor Şiang Gao, optimal LDL seviyesi hedefine karar verirken dengenin  gözetilmesi ve kişilerin, bu seviyeyi doktorlarına danışması gerektiğini  belirtti.

Kötü kolesterolün bir miktar düşüklüğünün ise kalp sağlığı açısından  iyi olduğu ifade ediliyor.

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