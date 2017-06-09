'ÇOK PİŞMANIM!'

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye hırsızlık yapmak için geldiğini itiraf eden Portekizli 22 yaşındaki Joao Tiago Rodrigues, ikinci denemesinde başarısız oldu. Tutuklanarak mahkemeye çıkarılan Rodrigues adaletten af diledi.

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da geçtiğimiz hafta N.A.’ya ait park halindeki aracın camını kırarak araçta bulunan cüzdan ve içindeki bin 400 TL nakit parayı çalarak kayıplara karışan Joao Tiago Rodrigues, kamera görüntülerine takılmıştı.

Ada genelinde soruşturma başlatan polis, zanlının kamera görüntülerini Kara Giriş Kapılarına da dağıttı.

Rodrigues, dün sabah Lokmacı Kara Girişi Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmak istediği esnada tespit edilerek tutuklandı.

Yapılan ilk sorgulamada 4 Haziran’da işlediği suçu itiraf eden zanlı aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının yabancı uyruklu olduğuna dikkati çekerek yargılanıncaya kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Kamera görüntüleri yakalattı

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yapan polis, 4 Haziran tarihinde Dereboyu bölgesinde N.A’ya ait park halindeki aracın camlarının sert bir cisimle kırıldığını ve araçtan içinde bin 400 TL olan cüzdanın çalındığını söyledi.

Yapılan soruşturmada zanlının tespit edildiğini kaydeden polis, aranan zanlının dün sabah Lokmacı Sınır Kapısı’ndan ülkeye girerken yakalandığını açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlının suçunu kabul ettiğini, Güney Kıbrıs’ta yaşadığını ifade ederek teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 1 ay süre ile cezaevine gönderilmesine emir verirken söz hakkı verilen zanlı cüzdanında 500 TL olduğunu ve pişman olduğunu öne sürdü.

Havadis