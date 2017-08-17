"ÇOK ÜZGÜNÜM!"

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da geçtiğimiz Pazar sahahi Narkotik Şube ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu ikametgahında 1 gram bonzai bulunan Bircan Şahin, soruşturmasının tamamlanmasına müteakip, dün teminat makatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Cüneyt Arkın, dün almış oldukları ihbar sonucu zanlı Bircan Şahin’in ikametgahına operasyon düzenlediklerini söyledi. İkametgah içerisinde yapılan aramada, yatak odasında, yastığın altında bir adet yarı içilmiş olan ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan sigara izmariti bulduklarını belirten Arkın, yine ikametgah içerisinde bir gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde bulduklarını ifade etti.

Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildiren Arkın, zanlının suçunu kabul ettiğini ve çok üzüldüğünü belirterek mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının, bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin, zanlı lehinde 20 bin TL tutarında kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest kalmasına emir verdi.

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