Ünlü oyuncu Aslı Enver'in, 'Demet Akbağ-Hande Erçel Polemiği'nin hatırlatılması üzerine " Hande'yi tanımıyorum" dediği iddia edilmişti. Önceki akşam “En Beğenilen Marka Yüzü Özel Ödülü”nün sahibi olan Aslı Enver, yaptığı açıklamada sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.

Bir yanlış anlama olduğunu belirten Aslı Enver “Çok üzüldüm. Benim sözlerim yanlış anlaşıldı. Kendisine de telefon açıp bunu açıkladım, o da beni anladı. Hiçbir sorunumuz yok, öpüştük koklaştık” dedi.