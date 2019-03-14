ÇÖP KAMYONUNDA YAKALANDILAR!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa Limanı’nda dün akşam kaçak göçmen operasyonu düzenlendi .

Mağusa Limanı’nda dün akşam kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. İskele Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar doğrultusunda Mağusa Limanı’nda operasyon düzenledi.

Pusu kurdular

Elde edilen bilgilere göre dün öğlen saatlerinde ihbar alan İskele Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, limanda pusu görevine başladı. Via Famagusta isimli gemi ile Mağusa Limanı’na gelen tuğla yüklü TIR aracın dorsesine gizlenen 2’si kadın 15 Suriyeli kaçak göçmen TIR araçtan indirilerek çöp kamyonuna yerleştirildi. Pusu görevinde olan narkotik ekipleri ise kaçak göçmenleri çöp kamyonunda tespit etti.

15 kaçak göçmen ve TIR şoförüyle yardımcıları tutuklandı

15 kaçak göçmen ile kaçak göçmenleri adaya getiren TIR şoförü Ahmet Alican ve yardımcı olduğu iddia edilen Emrah Özdemir ile Mahmut Özdemir gözaltına alınarak Mağusa Polis Müdürlüğüne götürüldü.