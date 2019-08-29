Çöplerle dolu plajda seks yaptılar!
Çöplerle dolu plajda seks yaptılar!
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Dünyanın en çok takip edilen yetişkin içerik sitelerinden biri, okyanusların plastikten temizlenmesi için bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.
Kanada merkezli video paylaşım sitesi, amatör bir çifti çöplerle dolu plajda seks yaparken yansıtan bir video çekti.
Video ilerledikçe, bir temizlik ekibi çöpleri topluyor ve başta atıklardan belli belirsiz görünen çift ortaya çıkıyor.
Hemen herkesin bildiği internet sitesi, ‘Dirtiest Porn Ever’ adlı kampanya kapsamındaki video her tıklandığında ‘Ocean Polymers’ adlı sivil toplum kuruşuna (STK) bağışta bulunacak.
Kâr amacı gütmeyen söz konusu STK, denizlerdeki plastikleri toplamak ve tekrar işlemek için bir gemiyi suya indirmeyi planlıyor.
Etiketler : çöplerle dolu plaj, seks
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