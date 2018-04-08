ÇÖPLÜKLER KANSER YAPIYOR!

Ahmet İLKTAÇ

Küçücük ülkemizde, kontrolsüz şekilde dört bir yana yayılan çöplükler, toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Uzmanlara göre, çöplükler, hem toprağımızı, hem yeraltı kaynaklarımızı, hem de havamızı kirletip, bizi zehirliyor. Bu durum, kanser illetine neden olup, genç, yaşlı demeden insanlarımızın çaresiz hastalıklara yakalanmasına yol açıyor.

Kıbrıs’a konuşan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Doğuç Veysioğlu, ülkemizde yer alan 50’den fazla kontrolsüz çöplüğün, hem toprağın, hem yeraltı kaynaklarının, hem de havanın kirlenmesine yol açtığına dikkat çekti.

Doğuç Veysioğlu, bu çöplüklerde biriktirilen çöplerden sızan suyun, yeraltı kaynaklarına ve toprağa karıştığını söyledi.

Yine kontrolsüz depolama alanlarına giren hayvanların bu çöpler arasındaki yiyecekleri ve suyu kullandıklarında hastalık kaptıklarını ve bu hastalıkları da yayabildiklerini belirten Veysioğlu, bu çöplüklerde yangınların da çıktığını ve bu yangınlar sırasında havaya yayılan gazların kanserojen olduğunu bildirdi.

Doğuç Veysioğlu, bu sorunun önüne geçebilmek ve bu çöplük alanlarının kapatılması için yapılan Katı Atık Düzenli Depolama Tüzüğü’nün, tüm uğraşlara rağmen bir türlü Bakanlar Kurulu’ndan geçmediğinden yakındı.

Tüzük Bakanlar Kurulu’ndan geçmedi

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Doğuç Veysioğlu, kontrolsüz atık depolama alanlarının kapatılmaları ile ilgili yasal zorunluluk olmadığını söyledi.

Veysioğlu, bu alanların kapatılması için Çevre Yasası altında yer alacak Katı Atık Düzenli Depolama Tüzüğü’nün yürürlüğe girmesi gerektiğini kaydetti.

Bu tüzükte katı atıkların nerede tutulmalarının gerektiğinin belirtildiğini ifade eden Veysioğlu, ancak söz konusu tüzüğün bir türlü Bakanlar Kurulu’ndan geçmediğini bildirdi.

Doğuç Veysioğlu, söz konusu tüzük hayat bulduğu zaman, Güngör Düzenli Depolama Alanı dışındaki tüm çöplüklerin kapatılması gerektiğine dikkat çekti.

Tüzükle birlikte yerel yönetimlerin çöplerini transfer istasyonlarına taşımak zorunda kalacaklarına değinen Veysioğlu, kendilerine göre önce çöp transfer istasyonlarının kurulması gerektiğini, ardından da bu transfer istasyonlarından çöplerin İçişleri Bakanlığı sorumluluğunda, Güngör Düzenli Depolama Alanı’na taşınması gerektiğini aktardı.

Doğuç Veysioğlu, mevcut temizlik vergileriyle bunu uygulamanın mümkün olmadığını, konuyla ilgili Belediyeler Yasası’nda düzenleme yapılarak, vergi konusundaki limitlerin kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Tüzük geçerse 50’den fazla çöplük kapanacak

Ülkemizden 50’den fazla yaratılan çöplük alan olduğunu ifade eden Veysioğlu, tüzüğün yürürlüğe girmesiyle, bu çöplük alanların tümünün kapatılmasının gerekeceğini söyledi.

Doğuç Veysioğlu, bu tür kontrolsüz çöplük alanlarının yeraltı sularının ve toprağın kirlenmesine yol açtığını kaydetti.

Bu alanlarda biriktirilen çöplerden sızan suyun yeraltı kaynaklarına ve toprağa karıştığını anlatan Veysioğlu, çöplerin bu alanlarda beklediği zaman içindeki organik maddelerin çürüdüklerini, bunun da kötü kokuya neden olduğunu ve hava kalitesini düşürdüğünü belirtti.

Doğuç Veysioğlu, kontrolsüz depolama alanlarına giren hayvanların bu çöpler arasındaki yiyecekleri ve suyu kullandıklarında hastalık kaptıklarını ve bu hastalıkları da yayabildiklerini bildirdi.

Bu çöplüklerin zaman zaman alev aldıklarını, bunun da birçok gazın yayılmasına yol açtığını aktaran Veysioğlu, bu gazlar içinde en tehlikelisinin de plastik maddelerin yanmasında havaya yayılan dioksin gazı olduğunu açıkladı.

Doğuç Veysioğlu, çöplüklerde çıkan yangınlarda havaya yayılan gazların hepsinin de kanserojen olduklarını, yapılması gerekenin bu konudaki vizyonun bir an önce kapatılması olduğunu sözlerine ekledi.

Kıbrıs