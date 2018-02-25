ÇORABINA SAKLAMIŞ

Tasarrufunda 8 gram uyuşturucu bulunan Çetin Uçaş, mahkemeye çıkarılarak tutuklandı

Çetin Uçaş isimli şahıs tasarrufunda 8 gram uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınarak dün tutukluluk talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye aktarılan bilgilere göre Ercan Havalimanından ülkeye giriş yapan zanlının üzerinde yapılan aramada, çorabına gizlediği uyuşturucu narkotik dedektör köpeği Zeyna tarafından bulundu.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, huzurda bulunan zanlının 23 Şubat tarihinde saat 14.15 sıralarında ülkemize Türkiye’den gelerek, Ercan Havaalanından giriş yapmak istediği sırada narkotik detektör köpeği Zeyna tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis olayın akabinde zanlı üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu sağ ayak çorabı içerisine gizlenmiş yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis memuru Fadıl Metin zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadesinin teyit tekzip edileceğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasının tahkikatın salimen yürütüle bilmesi açısından gerekli olduğuna bulgu yaparak 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Diyalog