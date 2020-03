Çörekotu yağının faydaları - Çörekotu yağı ne işe yarar?

Alternatif tıp ile ilgilenenlerin iştahını kabartan çörek otu yağı, ciddi anlamda önemli faydalar sağlıyor. Kalp sağlığından kanseri önlemeye, damar tıkanıklığını gidermeden cinsel isteği arttırmaya kadar birçok farklı fayda sağlamaktadır.

Değişik yöntemler üzerinden kullanım ve tüketim imkanı sağlayan bu doğal bitki, pek çok önemli mineral ve vitamin deposudur. 7'den 70'e her yaştan birey çörek otu yağını güvenli şekilde tüketebilir. Uzmanların önerdiği çörek otu yağı son dönemlerde, Türkiye'de alternatif tıp çeşitlerini takip eden kişiler için önemli bir potansiyel haline geldi.

Çörek Otu Yağı Nedir?



Asya’ya ait olan Nigella Sativa bitkisinden hazırlanan çörek otu yağı, Türkiye'de çok tercih edilen doğal ürünlerden biridir. Küçük ve hilal tohumu yapısına sahip çörek otu yağı, aynı zamanda siyah renklidir. Bu bitkinin siyah tohumlarından elde edilen çörek otu yağı, ayrıca zamana meydan okuyan bitki olarak da bilinmektedir. Diğer ismiyle siyah tohum çörek otu olarak da geçer. Özel yöntemler ile ayrıştırma suretiyle çörek otu yağı elde edilir.



Çörekotu Yağı Ne İşe Yarar?



Alternatif tıpa ilgi duyanlar için son dönemlerde büyük merak konusu olan çörek otu yağı, sağladığı faydalar ile yüz güldürdüğünü söylemek gerekir. Pek çok farklı hastalığa derman olan bu özel bitkisel yağın faydaları saymakla bitmez. Mide bulantısı ile beraber zayıflatıcı etkisi, diş ağrısını gideren yapısının yanı sıra kolesterol düşürücü bir etki de yaratmaktadır.



Yararları kadar ne gibi zararları olup olmadığı konusunda da pek çok kişi bunu merak ediyor. Özellikle sunduğu faydalar alternatif tıp üzerinden sağlık arayanlar için önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Özellikle fitoterapi uzmanlarının devamlı olarak öldüğü bu özel çörek otu yağı, oldukça fazla sayıda ciddi faydalar oluşturuyor.



Çörekotu Yağının Faydaları



İlaç kullanmayı pek sevmeyen kişiler için özel bir ayrıcalık tanıyan çörek otu yağı, düzenli olarak kullanıldığı takdirde pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Peki, çörek otu yağının faydaları nelerdir?



- Kalp sağlığını korur.

- Mide bulantısı ve mide ağrılarına iyi gelir.

- Kansere karşı etkin koruma sağlar.

- Sinüzite iyi gelir.

- Saç dökülmesini önleyerek saçların beyazlamasını engeller.

- Saç yapısını korumak suretiyle saçların daha hızlı uzamasına imkan tanır.

- Stres, sinir ve depresyon ile gerginlikten uzak kalma imkanı tanır.

- Diyabet yani şeker hastalığı için önemli faydalar sağlar.

- Kan damarı duvarlarının esnemesi için önemli katkı sağlar.

- Kronik yorgunluğu giderir.

- Cinsel gücü artırır.

- Dolaşım sistemini güçlendirir.

- Kan basıncı ve yüksek tansiyon ile hipertansiyonu düşürür.

- Vücut bağışıklık sistemine katkı sağlar.

- Yaraları iyileştirir.

- Sindirim sistemini rahatlatır.

- Baş ağrılarına iyi gelir.

- Alerjik ya da astım gibi sorunlara fayda getirir.



Bu gibi daha sayısız faydadan bahsetmek mümkündür. Fitoterapi uzmanlarının da önerdiği bu doğal ve bitkisel yağ çeşidini, her birey sağlıklı şekilde belli oranlarda tüketebilir. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak ciddi yararlar sağladığını söylemek gerekir.



Çörek Otu Yağı Nasıl Tüketilir?



Yeni başlayanlar için yaklaşık olarak 2 hafta süre boyunca günde 3 kez bir çay kaşığı miktarında tüketilebilir. Daha sonraki günlerde 1 ya da 2 çay kaşığı tüketimi her gün yapılabilir. Aynı zamanda kapsül formu da bulunmaktadır.



Mutlaka koruyucu bir katkı maddesi bulunmayan çörek otu yağı tüketimi ele alınmalıdır. Ayrıca açıldıktan sonra mutlaka buzdolabında saklanması gerekir. Sağlık açısından önemli faydalar getiren çörek otu yağını satın alırken mutlaka kalitesinden emin olmanız büyük öneme sahiptir. Bunun dışında her birey sorun yaşamadan ve sağlıklı şekilde çörek otu yağını dengeli tüketebilir.



Çörek Otu Yağının Zararları Var mı?



Ağız yolu ile dengeli şekilde az miktarda kullanıldığı zaman, çörek otu yağının herhangi bir zararı yoktur. Hamur işleri ve ekmek gibi farklı yiyeceklerde baharat amaçlı değerlendirilebilir. Çok uzun süre kullanımı noktasında ne gibi etkiler yapılacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Aynı zamanda alerjik kaşıntılara karşı bir durum teşkil edebilir.



Uzun bir dönem kullanıldığı zaman bazı alerjik kaşıntılar yaratabilmektedir. Bu yüzden mutlaka kısa vadeli tedavi tipi olarak çörek otu yağının kullanımına dikkat edilmelidir. Hem bireysel olarak tek başına tüketim sağlanabilir hem de farklı yiyeceklerde kullanılmak suretiyle değerlendirilebilir.



