Corona aşısında rezalet: 1500 gönüllüye eksik doz vermişler

İngiliz haber ajansı Reuters, Oxford/AstraZeneca’nın Covid-19 aşısını test eden gönüllülere yanlış doz aşı verildiğini ortaya çıkardı. Bu bilginin daha sonra gönüllülerle paylaşılmadığı açıklanırken belgelerde testlerin hatalı olduğunun 8 Haziran’daki bir yazışmada itiraf edildiği kaydedildi.

Bilim insanları araştırma sonuçları ile ilgili bir mektup yazarken araştırmayı yürüten Oxford Üniversitesi Profesörü Andrew J. Pollard, farklı dozların insanlar üzerinde etkisinin iyi olduğunu söylüyor.

“BİR HATA OLMUŞ”

Fakat ele geçirilen belgelerde bilim insanların bir hata dolayısıyla neredeyse yarım doz eksik aşı verdiği belirtiliyor. Bu durumun İngiliz sağlık denetçileriyle paylaşıldığına dair bir ibare yer almazken, “Test sürecinin orijinal planına sadık kalmak için bir test grubu daha oluşturun ve onlara tam doz verin” talimatı verildiği de belirtildi.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı, geliştirilen aşının yaşlılar üzerindeki etkililik oranı ile ilgili verinin sağlanamaması ile birlikte büyük tepki çekmişti.

“BUNU PLANLAMAMIŞTIK”

Reuters’ın haberinin ardından bazı uzmanlar, İngiliz bilim insanlarının aşının deneme süreçlerinde şeffaf olmadığını duyurdu. Yetkililer, klinik testler sırasında en ufak bir değişikliğin bile gönüllülere aktarılması gerektiğini söylüyor.

Oxford Üniversitesi’nin Sözcüsü Steve Pritchard, “Yarım doz verilen grup planlanmamıştı. Biz bir doz hatası olduğunu söylemedik” dedi.

Kullanım onayı alan ilk aşılardan olan AstraZeneca/Oxford aşısının kullanımına Birleşik Krallık’ta 4 Ocak’ta başlanmıştı. Fakat Alman yetkililer bu aşının sadece 65 yaş altındaki bireylere yapılması gerektiğini söylerken aşının yaşlılar üzerind etkisi olmadığını öne sürmüştü.

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