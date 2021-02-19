Corona aşısında sevindirici haber

BioNTech / Pfizer Covid aşısının artık çok soğuk depolamaya ihtiyacı yok. Böylelikle daha kolay taşınıp saklanabilecek.

BioNTech / Pfizer Covid-19 aşısının eksi 60 ile eksi 80 derece arasındaki aşırı düşük sıcaklıklarda tutulmasına gerek olmadığı belirtildi.

Üreticilerin, ABD düzenleyicisine gönderdiği verilere göre aşı eksi 15 ile eksi 25 derece arasındaki normal tıbbi dondurucularda iki haftaya kadar muhafaza edilebiliyor.

BioNTech CEO’su Uğur Şahin, aşının daha yüksek sıcaklıklarda saklanmasının aşılama merkezlerine “daha fazla esneklik” sağlayacağını belirterek, şirketin aşıyı “taşınmasını ve kullanımını daha da kolaylaştırmak” için yeni formülasyonlar geliştirmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

BioNTech / Pfizer’in aşısı, geçtiğimiz yıl İngiltere, ABD ve AB’de düzenleyici onayı alan ilk aşı oldu. Ancak aşıyı eksi 60 derecenin altında saklama ve taşıma ihtiyacı, özellikle “soğuk zincir” altyapısı olmayan uzak bölgelerde kullanımı zorlaştırıyordu.

RNA teknolojisine dayanan Moderna’nın Covid-19 aşısı, 30 gün boyunca 2C ile 8C arasındaki normal buzdolabı sıcaklıklarında tutulabilirken, Alman CureVac tarafından geliştirilen başka bir mRNA aşısı üç ay boyunca benzer sıcaklıklarda tutulabiliyor.

Kaynak: Sözcü.com.tr