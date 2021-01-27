Corona aşısının üretildiği tesiste bomba paniği
Corona aşısının üretildiği tesiste bomba paniği
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İngiltere'de AstraZeneca corona virüsü aşılarının üretiminin yapıldığı tesiste içinde patlayıcı bulunduğundan şüphelenilen bir paket yüzünden olay yerine uzmanlar çağırıldı.
İngiltere’de hareketli dakikalar yaşanıyor. Birleşik Krallığa bağlı Galler’de AstraZeneca’nın corona virüsü aşılarının üretiminin yapıldığı tesiste içinde patlayıcı bulunduğundan şüphelenilen bir paket yüzünden olay yerine uzmanlar çağırıldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre üretim tesisi büyük oranda boşaltılarak, Wrexham Sanayi Bölgesi’nde patlayıcı imha ekiplerinin çalışmalarına başladığı ifade edildi.
İHA
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