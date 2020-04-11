Corona bir aileyi daha parçaladı! New York’ta bir gün arayla çifte acı

Corona virüsünün ABD'de en çok etkilediği yer olan New York'ta yaşanan bir aile dramı ülke medyasının gündemine oturdu. Lloyd Torres isimli adam, bir gün arayla hem annesini hem de kardeşini virüs nedeniyle kaybetti

New York’ta yaşayan Lloyd Torres, corona virüsünün şehirde yarattığı yıkımı ABD medyasına anlattı. Torres’in 47 yaşındaki kardeşi Louis ile 73 yaşındaki annesi Lolita aynı evde hayatlarını sürdürüyordu.

Sağlık çalışanı olan Louis, salgın belirtileri gösterdiği evinde nefes alma güçlüğü çekmeye başlayınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan Louis, ciğerlerindeki iltihaplanma nedeniyle yoğun bakıma alındı. Aynı gün kısa süre sonra anne Lolita da hastaneye kaldırıldı.

‘CENAZE İÇİN SIRA BEKLENİYOR’

73 yaşındaki kadın yapılan müdahalelere rağmen salı günü zatürreye bağlı olarak hayatını kaybetti. Torres annesinin ölümüyle yasa boğulurken, bir gün sonra kardeşinin de hayatını kaybetmesiyle acısı ikiye katlandı.

Cenaze işlemleri için yetkililerle temas kurduğunu belirten Torres, “O kadar çok insan ölüyor ki bana sıra beklemem gerektiği söylendi. Bu durumu ciddiye almayan her kimse varsa hemen vazgeçsin. Evinizde kalın, bu kimsenin başına gelmemeli” dedi.