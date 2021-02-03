Corona olduğunu öğrendi, bir gün sonra öldü

Birleşik Krallıkta Gallerde yaşayan Kevin Woolley (42), sosyal medya hesabından corona (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurduktan bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Birleşik Krallıkta bulunan Gallerin Abercynon kasabasında yaşayan Kevin Woolley, 3 Ocakta sosyal medya hesabından corona testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Woolley, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sanırım bir hafta daha izin yapacağım” diyerek şakayla karışık şekilde virüse yakalandığını duyurdu.

Gün içerisinde çok sık öksürdüğünü ve merdivenleri çıkmakta zorlandığını ifade eden Woolley, bir gün sonra hayatını kaybetti. Woolleyin ölüm haberini eşi Carol Woolley verdi.