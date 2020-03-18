Corona virüsten korunmak için sahte alkol tüketen 3 kişi hayatını kaybetti

Zeytinburnu'nda sahte alkol tükettikleri tespit edilen 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Evdeki 3 kişinin alkolü, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından korunabilmek için tükettikleri değerlendiriliyor.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi'nde ikamet eden Türkmenistan uyruklu Esger A. (31), Narmurat E. (37) ve Doskabul P.'den haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Esger A., Narmurat E. ve Doskabul P.'nin hareketsiz yattıklarını gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Esger A. ile Narmurat E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Doskabul P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, evde yaptığı incelemede, bu kişilerin evde sahte alkol tükettiklerini tespit etti.

İncelemelerini sürdüren ekipler, sahte alkolü temin eden Türkmenistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

CORONA VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN

Evdeki 3 kişinin alkolü, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından korunabilmek için tükettikleri değerlendiriliyor.

DÜN DE BİR KİŞİ SAHTE ALKOLDEN HAYATINI KAYBETTİ

Bu arada Merkezefendi Mahallesi'nde oturan Türkmenistan uyruklu Eresh K. (48) de dün hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti.

Eresh K.'nin de sahte alkol kullandığı için hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı şahısların bu olayın da faili olduğu yönünde incelemeler devam ediyor.