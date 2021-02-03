Corona virüsü araştırmasında dikkat çeken sonuç: En az 6 ay

Corona virüsü salgınıyla ilgili dikkat çeken bir araştırma Birleşik Krallık'ta gerçekleşti. Bilim insanları corona virüsü geçiren insanların geliştirdiği antikorların insanları ne kadar süre hastalıktan koruduğunu ortaya çıkardı.

Corona virüsüne yakalandıktan sonra bu hastalığı yenen insanların vücutlarında oluşan antikorun ne kadar süre boyunca koruyucu etki yarattığı ortaya çıktı…

İngiltere’de görevli bilim insanları corona virüsü geçirmiş insanların kan değerleri üzerinde yaptıkları inceleme ve araştırmalar ile birlikte geliştirilen antikorların minimum 6 ay boyunca hastalıktan koruma sağladığını duyurdu.

2020 yılının Haziran ve Kasım ayları arasında Birleşik Krallık’ta yaşayan 20.000’den fazla insanın kan örneklerini inceleyen uzmanlar corona virüsü testi pozitif çıkanların yüzde 99’unun antikorlarının en az 3 ay tespit edildiğini açıkladı. Uzmanlar bu kişilerin yüzde 88’inin de 6 aya kadar çıktığını duyurdu.

EN AZ 6 AY KORUMA

Oxford Üniversitesi’nde epidemiyoloji profesörü olan ve aynı zamanda UK Biobank’in yöneticileri arasında yer alan Naomi Allen, diğer kurumlardan alınan veriler ve bilgiler eşliğinde yeni bir açıklama yaptı. Allen, “Diğer kurumlardan elde edilen verilerle birlikte corona virüsü bulaşan insanların en azından 6 ay boyunca enfeksiyondan korunabileceğini söyleyebiliriz” dedi.

Allen araştırmasında geniş bir yaş aralığından örnekler aldıklarını söylerken, “Testi pozitif çıkanların yüzde 25’inin semptom göstermediğini tespit ettik ve yüzde 40’ı da ateş, kuru öksürük ya da koku ve tat kaybı gibi klasik semptomlar göstermemişti” dedi.

sözcü.com.tr