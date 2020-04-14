Corona virüsü ile ilgili korkutan keşif: Tam iki kat daha bulaşıcı

Dünya corona virüsü ile mücadele ederken, bilim insanları da bu salgının detaylarını öğrenmek için kapsamlı araştırmalara devam ediyor... New Mexico'da yapılan bir araştırmada Covid-19'un diğer virüslere göre iki kat daha fazla bulaşıcı olduğu ortaya çıktı.

Dünya çapında resmi rakamlara göre 1 milyon 860 binden fazla insanda tespit edilen ve 115 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsünün çok daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğu ortaya çıktı…

ABD’nin New Mexico eyaletinde bulunan Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’nda araştırmalarına devam eden bilim insanları salgının çıktığı Wuhan’daki verileri inceleyerek korkutucu bir sonuca ulaştı.

Bilim insanları corona virüsünün bir insandan diğerine tahmin edilen çok daha kısa sürede bulaştığını tespit etti. Wuhan’daki verileri inceleyen bilim insanları virüsün bir insandan diğerine 2.3 ile 3.3 günde bulaştığını ortaya çıkardı. Yapılan araştırmada hasta olan bir kişinin normalden daha fazla insana bu hastalığı bulaştırdığı da tespit edildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda bir hastanın 5.7 insana bu virüsü bulaştırdığı ve bu oranın da normal rakamların iki katı olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, “Normalde virüsler 2.2 ile 2.7 insana bulaşıyor fakat bu virüs hem daha hızlı yayılıyor hem de daha kısa sürede yayılıyor” ifadesi kullanıldı.