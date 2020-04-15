Corona virüsü önce annesini doğum gününde de onu aldı!

ABD'de corona virüsü nedeniyle annesini kaybeden Thomas Martins, 30 yaşına girdiği doğum gününde kendisi de virüse yenik düştü.

Corona virüsünün en çok can aldığı ülke olan ABD’de salgının şiddeti dur durak bilmiyor. 600 bini aşkın kişiye bulaşan ve 26 bin kişinin can verdiği ülkeden acı haberler gelmeye devam ediyor.

Virüs bu kez New Jersey’de bir aileyi parçalamasıyla ABD basınının gündemine oturdu. 55 yaşındaki Carolyn Martins-Reitz, corona virüsü belirtileri sonrası kaldırıldığı hastanede 28 Mart’ta hayatını kaybetti. Reitz’in down sendromlu oğlu Thomas da annesi gibi belirtilerinin artması üzerine tedavi altına alındı.

Doktorların tüm çabasına rağmen Thomas, 30 yaşına girdiği doğum gününde yaşamını yitirdi. Yaşadığı çifte acıyla yıkılan Thomas’ın üvey babası Rudy Reitz, “Onlar birbirinin tüm dünyasıydı. Carolyn’in tek amacı Thomas’ın sağlıklı ve mutlu olmasıydı” dedi.