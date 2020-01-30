Corona virüsü Starbucks’ı da vurdu!

Amerikan kahve zinciri Starbucks, Corona virüs salgınında personelini korumak ve hükümetin salgını kontrol altında tutma çabalarına destek olmak için Çin'deki şubelerinin yarısından fazlasını kapattığını açıkladı.

Çin’de yaklaşık 4 bin 300 şubesi bulunan şirket, hızla büyüyen salgının finansal performansını etkileyeceği uyarısında bulundu.

Çin, Starbucks’ın ABD dışındaki en büyük pazarı.

Salgında ölü sayısı en az 132’ye ulaşırken, vaka sayısı da 6 bine yaklaştı.

Starbucks CEO’su Kevin Johnson şirketin “çok dinamik bir süreçten” geçtiğini söyledi. Şirket yetkililerine göre, Starbucks ilk çeyrekte beklenenden daha iyi performans sergilediği için yıllık kâr tahminlerini revize etmeyi planlıyordu. Ancak virüs salgını nedeniyle bu kararından vazgeçti.

Starbucks, Çin’deki ilk şubesini Ocak 1999’da Pekin’de açmıştı.

Şirket küresel satışlarının yüzde 10’unu Çin’de yapıyor. Bu nedenle Çin pazarı şirketin büyüme hedeflerinin lokomotifi konumunda görülüyor.

Çin’deki salgın, diğer küresel şirketleri de zor durumda bıraktı.