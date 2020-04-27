Corona virüsünde yeni açıklamalar ve güncel verilerle birlikte toplam vaka sayısı 3 milyonu geçti. Özellikle Rusya, İspanya ve İran'dan gelen güncel verilerle 2 milyon 950 bin seviyesindeki vaka sayısı 3 milyon sınırını geçti.

2019 yılının Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde yaşamı adeta durma noktasına getirirken bugün yapılan açıklamalar ve kamuoyu ile paylaşılan güncel veriler ile birlikte doğrulanmış vaka sayısı 3 milyonu geçti.

Dünyanın farklı kurum ve kuruluşlarından alınan verileri kullanan Worldometers isimli internet sitesi corona virüsü vaka sayısının 3 milyonu geçtiğini duyurdu. Bugün özellikle sabah saatlerinden itibaren Almanya, İspanya, Rusya ve İran’daki hasta sayılarının artarak güncellenmesiyle birlikte corona virüsü vaka sayısı 3 milyonu geçti. Bu haberin yazıldığı sırada vaka sayısı 3 milyon 17 bin seviyesindeydi.

Resmi verilere göre 210 ülkede görülen corona virüsünden ölenlerin sayısı da 207 bini geçti.

İRAN’DA VAKA SAYISI 91 BİNİ GEÇTİ

Corona virüsü salgınının en çok ölüme yol açtığı sekizinci ülke olan komşu İran'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri son verileri kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur’un aktardığına göre ülkede son 24 saatte 96 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu dün 60 olarak açıklanan rakam dikkate alındığında yaklaşık yüzde 33'lük bir artışa denk geliyor. Böylelikle İran'da toplam ölü sayısı 5 bin 806’ya yükseldi.

Ülke genelindeki toplam vaka sayısı da 91 bin 472’ye ulaşırken, 3 bin hastanın durumunun kritik olduğu duyuruldu.

İSPANYA’DA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

İspanya’da corona virüsüne bağlı ölüm sayısı Mart ayına göre daha düşük seviyelerde seyrederken vaka sayısındaki artış devam ediyor…

Bugün İspanya Sağlık Bakanlığı toplam Covid-19 vaka sayıları 207 bin 634’ten 209 bin 495’e çıktı.

RUSYA ÇİN’İ GEÇTİ

Son dönemde corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Rusya’dan da bugünlük güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Günlük yeni vaka sayısı 3 gündür artan Rusya’da bugün düşüş gözlendi. 24 Mart'ta 5 bin 849, 25 Mart'ta 5 bin 966 ve dün 6 bin 361 olarak kayıtlara geçerken, Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilerde son 24 saatteki yeni vaka sayısı 6 bin 198 olarak duyuruldu.

Yeni vakalarla birlikte toplam sayı 87 bin 147’ye yükseldi. Rusya böylelikle virüsün ortaya çıktığı Çin'i geride bırakan ülkeler arasına katıldı. Öte yandan bir günde 50 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, toplam can kaybının da 797’ye ulaştığını duyurdu.

ALMANYA’DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Corona virüsü salgınına en hızlı müdahale eden Avrupa ülkelerinden biri olan Almanya'da corona virüsü ile ilgili güncel veriler sabah saatlerinde kamuoyu ile paylaşıldı.

Salgınla mücadelede öne çıkan Robert Koch Enstitüsü son 24 saat içerisinde corona virüsü vaka sayısının 1018 artarak 155 bin 193'e çıktığını duyurdu. Almanya'da önceki gün açıklanan vaka sayısı 1737 artmıştı.

Bugün açıklanan verilerde son 24 saat içerisinde corona virüsüne bağlı ölüm sayısının da 11 artarak 5750'ye çıktığı belirtildi.