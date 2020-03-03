Corona virüsünde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı artıyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü ile ilgili yeni rakamlar açıklandı. Çin, Covid-19 isimli salgında ölü sayısının 2.945'e çıktığını duyururken, Japonya'da da vaka sayısı 980'e tırmandı.

Çin'de yeni korona virüsü vakaları, ilgili verilerin paylaşılmaya başlandığı 22 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye indi. Ulusal Sağlık Komisyonu, pazartesi günü ülke genelinde 125 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini açıkladı. Covid-19 salgınında Çin genelinde dün 31 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı da 2 bin 945'e yükseldi.

Yeni vakaların 114'ünün, salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde görüldüğü aktarıldı. Komisyon, şu ana kadar taburcu edilen hastaların sayısının da 47 bin 204'e çıktığı bilgisini verdi.

Öte yandan, Güney Kore'de dün 600 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 bin 812'ye çıktı. Ülkede, söz konusu hastalık nedeniyle şu ana kadar 28 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca Covid-19 salgını, dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi Endonezya'ya da sıçradı. Endonezya'da dün iki vaka tespit edildiği bildirildi.

JAPONYA’DA DA TIRMANIYOR

Japonya'dan bildirilen yeni korona virüsü vakaları ile ülke genelinde şimdiye dek tespit edilmiş toplam vaka sayısı 980’e yükseldi. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyada paniğe neden olan öldürücü korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor.

Japonya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, farklı eyaletlerden teyit edilen yeni vakalarla ülke genelindeki toplam vaka sayısının 980’e çıktığı açıklandı. Diamond Princess adlı gemiden enfekte olan 706 yolcu ve mürettebatın toplam vaka sayısına dahil olduğu belirtildi.

Ülkede şimdiye dek teşhis konan hastalardan 57’sinin durumunun ciddi olduğu belirtilirken, söz konusu hastalardan 34’ünün Diamond Princess adlı karantina gemisinin yolcuları olduğu açıklandı. Pazartesi itibariyle, Diamond Princess gemisinin yolcuları dışındaki 43 hastanın iyileşerek sağlık kurumlarından taburcu edildiği kaydedildi.

FAS’TA VE UKRAYNA’DA DA GÖRÜLDÜ

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede corona virüsünün tespit edildiğini ve ilk vaka olduğunu açıkladı. Fas Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan Fas'a gelen bir Fas vatandaşında corona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede ilk corona virüsü vakasının tespit edildiği, kişinin karantinaya alındığı ve kişinin durumunun stabil olduğu aktarıldı. Hastayla irtibatı olan kişilerin de listesinin çıkarıldığı belirtildi.

Öte yandan Reuters’ın haberine göre Ukrayna’da da ilk corona virüs vakası tespit edildi.