Corona virüsünde D vitamini mucizesi: Yarı yarıya düşürüyor

ABD'de Boston Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, D vitamininin corona virüsüyle mücadeledeki önemini ortaya koydu. Buna göre yeterli vitamin seviyesine sahip kişilerin hastalığa yakalanma oranı yüzde 52 azalıyor.

Corona virüsü dünya genelinde can almayı sürdürürken, aşı ve ilaç geliştirmek için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu süreçte mevcut ilaç ve yöntemlerle corona virüsünün yıkıcı etkisini azaltmaya çalışan uzmanlar, D vitaminiyle ilgili çarpıcı bir çalışmaya imza attı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE KRİTİK ROL

ABD’nin Boston Üniversitesi’nden Dr. Michael Holick, vücuttaki D vitamini seviyesinin hastalığa yakalanmada ve ölüm oranlarında etkisi olduğunu savundu. Holick, D vitamini seviyesi yeterli olan kişilerin corona virüsüne yakalanma riskinin yüzde 54, hayatını kaybetme oranının ise yüzde 52 düştüğünü öne sürdü.

D vitamininin bağışıklık sisteminde kritik bir rol oynadığını belirten Dr. Holick, yeterli vitamin alamayan kişilerin hastalığı daha ağır geçirdiğini ve sepsis gibi sonuçlarla karşılaşabildiğini söyledi.

BAKIMEVLERİNDE BÜYÜK TEHLİKE

Holick’in çalışmasına göre salgında en çok vaka ve can kaybı görülmesiyle merkez üssü haline gelen ABD’de nüfusun yüzde 42’sinin D vitamini seviyesi yeterli değil. Ölü sayısı 200 bini aşan ülkedeki bu kişilerin D vitamini istenen seviyede olsa, yaklaşık 85 bin kişinin hastalıkla daha iyi mücadele ederek hayatta kalabileceği belirtiliyor.

D vitamini düşüklüğünün yaşlılarda ve koyu ten rengine sahip insanlarda daha yaygın olduğunu ifade eden Dr. Holick, bakımevlerindeki tehlikeye dikkat çekti. Burada kalan yaşlıların yüzde 60’ında D vitamini seviyesinin yetersiz olduğunu vurgulayan Holick, bunun sebebini ise dışarıda çok az zaman geçirmelerine bağladı.

‘KEMİK SAĞLIĞI İÇİN ALIN'

D vitamininin corona virüsüyle olan bağlantısına karşı çıkanlar da var. İngiltere merkezli Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü’nden Dr. Paul Chrisp, “D vitamininin sağlık açısından çeşitli faydaları olsa da, corona virüsünü önlemede ya da tedavide etkili olduğuna dair kanıt yok” diyor.

Dr. Chrisp, bu açıklamasına rağmen karantinaya giren milyonlarca insanın yeterince gün ışığı alamadığı için D vitamini yoksunluğu çektiğini, bu açığın D vitamini takviyesiyle kapatılmasının kemik sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.

SÜT, BALIK VE MANTARDA ZENGİN

Uzmanlar en büyük D vitamini kaynağının güneş olduğunu söylese de, gıdalar aracılığıyla da vitamin almak mümkün. Daily Mail'in haberine göre D vitamini açısından zengin besinler, somon, alabalık, pisi balığı ve kılıç balığı gibi balık türleri ile süt çeşitleri (yağ oranı düşük sütler, badem sütü, soya sütü) ve kültür mantarları olarak öne çıkıyor.

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