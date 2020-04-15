Corona virüsünde son durum: 2 milyon sınırı geçildi, Trump’tan flaş ceza

Corona virüsünde korkulan oldu... Resmi verilere göre dünya çapında corona virüsü vaka sayısı 2 milyonu geçti. Öte yandan ABD Başkanı Trump bir süredir yavaş ve etkisiz hareket etmekle suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne verilen bütçeyi durdurma kararı aldı. Türkiye'de de dün açıklanan verilerle birlikte ölüm sayısı 1403'e çıktı.

Corona virüsü salgınında acı açıklamalar arka arkaya geldi… Covid-19 ile ilgili acı eşikler son saatlerde peş peşe geçildi. Yapılan resmi açıklamalarla birlikte dünya çapında corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısı 125 bini geçti.

TSİ 08:10 sularında ise resmi verilerle birlikte corona virüsü vaka sayısı dünya çapında 2 milyonu geçti.

Resmi rakamlara göre corona virüsünden ölenlerin sayısı 126 bin 539 olurken, en çok ölümün yaşandığı ülke ABD oldu… ABD’de 25 bin 992 insan yaşamını yitirirken, İtalya’da 21 bin 67, İspanya’da 18 bin 255, Fransa’da 15 bin 729 ve Britanya’da 12 bin 107 insan yaşamını yitirdi.

Salgının başladığı Çin’de ise resmi verilere göre 3 bin 345 insan yaşamını yitirdi.

TRUMP’TAN MİLYON DOLARLIK CEZA

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, bir süredir kararlarını eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü’nün bütçesini kestiğini duyurdu.

Öte yandan Trump, “Ülkeyi Yeniden Açma Konseyi” olarak adlandırdığı bir grup oluşturduğunu duyurdu. Ülke ekonomisine yön veren iş dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı grupta eski siyasetçi ve ekonomistler de bulunuyor.

Trump’ın konseyinde JPMorgan Chase’in CEO’su Jamie Dimon, Blackstone’un CEO’su Stephen Schwarzman, Apple’ın CEO’su Tim Cook, Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg ve milyarder yatırımcı Mark Cuban gibi isimler yer alıyor.

“DSÖ YÜZÜNDEN BU KADAR YÜKSEK”

Trump yaptığı açıklamada, corona virüsü salgınına karşı doğru kararları alamayan ve yavaş hareket ettiği sebebiyle sık sık eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü’ne ABD’den ayrılan bütçeyi kestiğini söyledi.

Trump 60 veya 90 gün boyunca fonların askıya alınacağını söyledi. ABD, DSÖ’ye yıllık 400 milyon dolardan fazla para aktarıyor. DSÖ’nün yıllık bütçesi ise 4.8 milyar dolar seviyesinde.

Trump, “Herkes ne olduğunu biliyor. Çin ve diğer ülkelere karşı seyahat yasağı getirilmesine karşı çıktılar. Biz Çin ve diğer ülkelere seyahat yasağı getirdik ve bu karar binlerce ve binlerce yaşamın kurtulmasını sağladı. Dünya Sağlık Örgütü ise bizimle savaştı. Bu örgüt sebebiyle vaka sayısı 20 kat yükseğe çıktı” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Şubat ayına kadar, seyahat yasağının corona virüsü salgınına etki etmeyeceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı’nın açıklamalarının ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bir basın açıklaması yaptı. Guterres, Trump’ın kararını eleştirirken, “Şu an Dünya Sağlık Örgütü ya da corona virüsüyle savaşan diğer insani kuruluşların bütçesini azaltma zamanı değildir” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’DE 1403 ÖLÜME ÇIKTI

Corona virüsüyle ilgili güncel veriler dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca’dan geldi. Bugün test sayısının 33 bin 70’e çıktığını söyleyen Koca, toplam vaka sayısının 4 bin 62 artarak 65 bin 111’e ulaştığını söyledi.

Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 107 kişinin öldüğü belirtildi.

Ülke genelinde toplam ölüm sayısı ise 1403’e çıkarken toplam iyileşen hasta sayısının da 4 bin 799 olduğu duyuruldu.

YENİ ZELANDA BAŞBAKANININ MAAŞINDAN KESİNTİ

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, hükümetin ve siyasetçilerin liderlik ve birlik mesajı vermeleri adına maaşlarda kesintiye gidileceğini duyurdu. Ardern corona virüsü süresince yüzde 20’ye yakın maaş kesintisine gidileceğini duyurdu.

6 ay boyunca kamu çalışanları arasındaki yönetici pozisyonda olanların ve hükümette görevli bakanların maaşlarının yüzde 20 kesileceğini söyledi. Ardern’in yıllık 470 bin dolar olan maaşından yaklaşık 47 bin dolar kesileceği belirtildi.

ALMANYA’DA 2486 VAKA

Almanya’nın corona virüsü ile mücadele eden en etkin kurumu olan Robert Koch Enstitüsü, son 24 saat ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Enstitü tarafından yapılan açıklamada ülke genelindeki vaka sayısı 2.486 artarak 127 bin 584’e çıktı.

Ölüm sayısı da 285 artarak 3 bin 254’e çıktı. Almanya’da son 4 gündür devam eden vakalardaki düşüş trendi 2 bin 486 artışla tekrar yükselmiş oldu.