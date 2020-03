Corona virüsünde son durum: Kritik görüşme gerçekleşti: ABD, Çin’i geçti

Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında çıktıktan sonra 199 ülke ve bölgeye sıçrayarak 500 binden fazla insanın hastalanmasına sebep olan corona virüsü paniği büyüyor... Küresel ölçekte ölü sayısının 25 bine yaklaştığı corona virüsünün merkez üssü Çin'den ABD'ye resmen geçti... ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD’de corona virüsünün etkisi Çin’den dünyanın geri kalanına hızla yayılmaya devam ediyor… Dün açıklanan resmi rakamlarla birlikte ABD’de corona virüsü vaka sayısı 85,594’e çıkarak Çin’i geride bıraktı. ABD’de ölü sayısı 1300’e çıkarken Çin’de ölü sayısı 3292’ye çıktı.

ABD son güncel rakamlarla birlikte dünyada en çok corona virüsü vakasının görüldüğü ülke olurken özellikle New York ve New Orleans gibi salgının yoğun olduğu bölgelerde hastaneler önünde kuyruk oldu. Hastaneye başvuranların sayısında ciddi bir sıçrama meydana gelirken ekipman, çalışan ve yatak sıkıntısının yaşandığı açıklandı. New York Valisi Andrew Cuomo dün düzenlediği basın toplantısında “Şu anda gerçekçi olan tüm ihtimaller sağlık sisteminin kapasitesinden daha fazla hasta olacağına işaret ediyor” dedi. Cuomo hastanelerdeki solunum cihazı yetersizliğiyle ilgili ise “astronomik” düzeyde ifadesinde bulundu.

TRUMP, ÇİNLİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Yaşananların ardından ABD Başkanı Donald Trump bugün Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüştü. Corona virüsünü “en ince ayrıntısına kadar” konuştukları açıklandı. Trump kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Trump, “Çin çok zor günlerden geçti ve virüs ile ilgili çok iyi bilgiler elde etti. Biz onlarla yakından çalışıyoruz” dedi.