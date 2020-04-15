Corona virüsünü yenen genç anlattı: Sizi iyileştiğinize inandırıyor ama sonra…

Corona virüsü vaka sayısı dünya çapında 2 milyon sınırını geçerken, hastalığı yenmeyi başaran 27 yaşındaki Cameron Karosis, yaşadıklarını anlattı. Karosis, "Önce boynumda ve bütün vücudumda bir ağrı ile başladı. Daha sonra migren geldi" diyerek hastalığın kendisini bir süre kandırdığını dile getirdi.

ABD’nin Massachusetts eyaletinde yaşayan sağlıklı bir genç olan 27 yaşındaki Cameron Karosis, corona virüsünü nasıl yendiğini ve yaşadıklarını anlattı.

Bir süredir evden çalışan ve sadece ev alışverişi için dışarıya çıkan Karosis’in hastalığı 19 Mart’ta başladı. Önce boynunda bir ağrı başlayan Karosis’in ağrısı kısa bir süre içerisinde bütün vücuduna yayıldı.

Daha sonra migren atakları başlayan Karosis, en sonunda da hastalığın en önemli göstergesi olan solunum sıkıntısı yaşadı. Karosis, “Nefes alırken bir anda durma noktasına geliyorsunuz ve öksürmeye başlıyorsunuz. Ciğerlerinizin alt kısmında bir batma hissi oluyor. Hafifçe ya da derinden nefes alsanız da fark etmiyor sanki birisi göğsünüze oturuyormuş gibi zorlanıyorsunuz” dedi.

“BİR HAFTA İYİ BİR HAFTA KÖTÜ OLDUM”

Semptomlarının dalga dalga geldiğini söyleyen Karosis, “Corona virüsü testi sonucum pozitif çıktı ve bu hastalık beni kandırdı. Bir hafta boyunca çok kötü hissettim, sonraki hafta ise daha iyiydim. Bu hastalık sizin ayarlarınızla oynuyor ve daha sonra intikamını daha şiddetli bir şekilde alıyor. En azından bana olan buydu” dedi.

Karosis, Massachusetts Genel Hastanesi’ne gittikten sonra yaşadıklarını anlamlandırdığını söylerken, kendisine yapılan tedavi sonucudna sağlığına kavuştuğunu dile getirdi. Yerel bir radyo kanalına konuşan Karosis, “İnsanların şunu bilmelerini istiyorum, kimse virüse dayanıklı değil. Ben markete sadece iki kere gittim. İkisinde de eldiven taktım ve onları daha sonra çöpe attım. Aynı kıyafetleri iki kere giymedim. Her şeyi doğru yapabilirsiniz ama bu bile sağlığınızı kaybetmeyeceğinizin garantisini vermiyor” ifadesini kullandı.