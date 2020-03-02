Corona’da ölü sayısı 3 bini aştı! Virüsün merkezinde dikkat çeken görüntü

Corona virüsünün başladığı Çin'de dün 42 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2 bin 914'e ulaştı. Dünya genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 3 bini geçti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde 202 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, bunun 23 Ocak’tan bu yana kaydedilen en düşük sayı olduğunu açıkladı. Yeni vakalardan 196’sı, salgının merkezi olduğu olan Hubei eyaletinde görülürken ülkedeki toplam vaka sayısı 80 bin 174’e yükseldi.

Komisyon 44 bin 462 hastanın taburcu edildiğini aktarırken, Reuters’ın virüsün çıkış noktası Wuhan’dan geçtiği fotoğraflarda karantinadan çıkan bir hastanın sağlık ekipleri tarafından uğurlanma görüntüleri dikkat çekti.

DÜNYADAKİ ARTIŞ SÜRÜYOR

Öte yandan corona virüsü salgınında Çin dışında görülen can kaybı ve vaka sayılarındaki artış sürüyor. Güney Kore’de hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye çıktı. Ülke genelinde 476 yeni vaka kayıtlara geçerken toplam vaka sayısı ise 4 bin 212’ye yükseldi.

Çin’den sonra en çok can kaybının görüldüğü ülke olan İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 54’e ulaştı. Irak’ta 6 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 19’a çıktı.

Avrupa kıtasında en çok vakanın görüldüğü İtalya’da da 34 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı bin 694’e yükseldi. Böylelikle dünya genelinde salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 42’ye ulaştı.