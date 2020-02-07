Coronavirüsünü ilk b,len doktor öldü!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip coronavirüsü vakaları artmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle dünya genelinde can kaybı 638’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 31 binin üzerine çıktı. Corona virüsünün ciddiyetine dikkat çekmeye çalışan 34 yaşındaki doktor Li Wenliang'ın, yine Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. 1 Şubat’ta corona virüsü enfeksiyonu teşhisi koyulan Wenliang, 7 Şubat'ta sabaha karşı hayata gözlerini yumdu. Evli ve bir çocuk babası olan Wenliang'ın eşi hamileydi.