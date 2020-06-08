Coşkun Sabah: 450 bin TL'yi 3 ayda yiyoruz

"Hazıra dağ dayanmaz bu süreçte 3 ay” dayanabilirim” diyen Coşkun Sabah’ın yeni açıklaması ise şöyle: “450 bin TL’yi 3 ayda yiyoruz... Beni parası olanlar anlar."

Coşkun Sabah isyan etti: “Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm var, bankada 450 bin liram var. Ben üç ay kira almadım o 450 bin lirayı harcıyorum. Peki sonra ne olacak? Ne yapayım evleri mi yiyeyim? Benim demek istediğimi anca 50-60 milyon cirosu olan anlar!"