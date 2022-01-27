Covid-19 aşı şemaları ve aşı yapılan saatler güncellendi

Sağlık Bakanlığı’ından yapılan açıklamaya göre Covid-19 aşı şemaları ve aşı yapılan saatler konusunda bazı güncellenmeler olduğu belirtildi.

Buna göre – 18 yaş ve üzeri kişilerin aşılamalarında 5.doz aşı yaş sınırı 65 den 50 yaşa indirilmiştir. 31 Ocak’tan itibaren 50 yaş ve üzerinde olup 4.doz aşısının üzerinden 3 ay geçmiş kişiler 5.doz aşılarını yaptırabilecekler.

-12-18 yaş grubu kişiler, ikinci dozdan 3 ile 5 ay sonra 3.dozu yaptırabilecekler. ( İmmün yetmezliği , kronik hastalığı olanlar ikinci dozdan 3 ay ,diğer kişiler ise ikinci dozdan 5 ay sonra )

– 10-11 yaş gurubu çocukların aşılamaları 8-11 yaş olarak genişletildi.. Bu yaş gurubunun aşılamaları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu, Girne Akçiçek,Cengiz Topel ve Mağusa Hastanelerinde haftanın beş günü devam ediyor. 31 Ocak’tan itibaren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çocuk aşılamaları da diğer üç devlet hastanesi gibi 08.00-14.00 saatleri arasına yapılacak.

-Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ve Mağusa Devlet Hastanesi’ nde Cumartesi günleri de yapılan 18 yaş ve üzeri kişilerin aşılamaları 08.00-14.00 saatleri arasına alındı.