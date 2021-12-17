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Covid -19 Yardım Hattı 05338781102 olarak değişti

Covid -19 Yardım Hattı 05338781102 olarak değişti

Covid -19 Yardım Hattı 05338781102 olarak değişti

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Sağlık Bakanlığı’na bağlı daha önce 1102 olan Covid -19 Yardım Hattı 05338781102 olarak değiştirilmiştir.

7/24 hizmet veren Covid-19 yardım hattını arayan vatandaşlar aşağıda yer alan tüm konu başlıkları hakkında bilgi edilebilecektir:

•Pozitif hasta talep ve şikayetleri
•Temaslı talep ve şikayetleri
•Ülkeye giriş sebebi ile karantina işlemleri
•Adapass ve aşı işlemleri

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