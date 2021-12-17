Covid -19 Yardım Hattı 05338781102 olarak değişti

Sağlık Bakanlığı’na bağlı daha önce 1102 olan Covid -19 Yardım Hattı 05338781102 olarak değiştirilmiştir.

7/24 hizmet veren Covid-19 yardım hattını arayan vatandaşlar aşağıda yer alan tüm konu başlıkları hakkında bilgi edilebilecektir:

•Pozitif hasta talep ve şikayetleri

•Temaslı talep ve şikayetleri

•Ülkeye giriş sebebi ile karantina işlemleri

•Adapass ve aşı işlemleri