Covid başınıza gelirse size ne bekler?

Ülkemizde hergün katlanarak artan Covid 19 vakalarını sağlık sistemimizin ne kadar daha taşıyabileceği hakkında soru işaretleri oluşmasına sebep olacak bir açıklamada küçük kızı pozitif olan Harper hocadan geldi.

Küçük kızımıza ve Orhan ailesine acil şifalar dileyerek, Harper Orhon'un mesajını aşağıda paylaşıyoruz.

COVİD...

Başınıza gelirse sizi ne bekler?

Pazar akşamı avdan dönerken küçük kızımın sınıf öğretmeninin Covid olduğunu öğrendik. PT günü de kızıma okulda test yapıldı. Akşam zor bir bekleyişten sonra kızımın da pozitif olduğunu öğrendik. Kızımın sınıfından bildiğim üç kişi. okulundan da beş öğretmen diye biliyorum.

Sonuçta kimse bu virüsü bilerek kapmıyor ve bilerek de bulaştırmıyor. Bu nedenle de kimseye de kızgın falan da değilim.

Ancak test sonucunun çıkmasını beklemek bir işkence.

Sağlık bakanlığının sitesine giremediğimiz gibi girdiğimiz de de hiç bir cevap alamıyorsun. Sonuçta telefonla bize kızınız pozitif dediler hazırlanın sizi karantina ya alacağız. yarım saat sonra sizi alacağız dediler. Alacağız derken? dedim. Çocuğun yanında bir kişi kalacak siz veya eşinizi de başka bir otelde izole altına alacağız dediler ona göre hazırlanın. Saat 23 e kadar bekledik ne gelen ne giden sonra yine bir telefon geç oldu sizi sabah alırız, yada en iyisi siz ayaktan tanı ya gelin size haber vereceğiz deyip kapattılar telefonu.

Sabahı zor ettik.

Sabah telefonlarla uyandık ama arayan arkadaşlardı. En nihayet saat 10 gibi bizi 11 de ayaktan tanı merkezine çağırdılar. Zamanında oradaydık. Kapıdan girer girmez talimatlar başladı. Bir sağlıkçı bize tedavide neler yapılacak sırası ile anlattı. talimatlar da devam etti Solda durun sağa gitmeyin. Maskeyi çıkartmayın orada da bayağı bir bilinmezlikle bekledik. Bir saat kadar sonra bizimle beraber aynı okuldan beş çocuk ve aileleri oradaydı. Olduğumuz yer bayağı gerilimli bir yerdi gerilimin nedeni oradaki sağlık görevlisiydi ama sonuçta gergin olmakta da haklıydı. Mesela içerisi pozitif çocuklarla dolu iken içeri girmek isteyen kişiler vardı. onlara laf anlatmak siz anlayın artık !!!!!!!!! ama biz de gerildik hem de bayağı ...

Sıra ile kayıtlarımızı yaptılar sonra bizlerin de kaydını yaptılar (anne ve babanın). Çocukları önce rontgene götürdüler. Bu sırada bizlerin de PCR testini aldılar saat 12: 15 falan dı. Sonra bir doktor çocukların ciğerini dinledi.

KAN ALDILAR....

Sıra ile çocuklardan kan tahlili için odaya girdiler kapı açık bir çocuğun ağlamasını diğer çocuklar duydu. Tabi ki ağlamalar yerini çığlıklara bıraktı. Benim kız zaten eski tecrübelerinden doktor dendi mi beti benzi atar ( Dr. Latif Abbasoğlu abisi hariç) kan aldırırken çocukların sesine dayanmak kolay değil.

Çocuklarda belirgin belirtiler olmadığından dolayı bizleri otele yönlendirdiler ama nereye gideceğiz temaslı olarak bizde orada mı kalacağız gibi bir bilgi yok . Bu aracı takip edin o sizi götürecek dediler aracın ardına takıldık. Beraber mi kalacağız nereye gideceğiz sorularımıza bir muhattap bulamadık. Kime soracağız onu da bilmiyoruz? Kime sorsak bilmem cevabını aldık. Öndeki arabayı beş araç takip ederken bir yerde araç sayısı üçe düştü çünkü trafik ve ara yollar takibi zorlaştırıyordu. bir yerde durduk ve diğer araçları bekledik. Diğer arabadan bir bey takip ettiğimiz aracın görevlisine buradan bir sigara alabilirmiyim diye sordu. YOK SAKIN HİÇ BİR YERLE TEMAS OLMAZ dedi.

Sonuçta otele geldik eşyaları indirdik bana sen başka otelde kalacaksın dediler. Hangi otel diye sordum biraz telefon görüşmesinden sonra bana yerini söylediler . Peki nasıl gideceğim diye sordum sonuçta otelin yerini bilmiyorum. Telefona otelin adını girdim otel Alanya da çıktı. Sonuçta oradaki birkaç kişiye sordum bölgeyi öğrendim. Hiç bir yere bizi bırakmayan sistem Yolda durma bir yere uğrama direk otele git seni bekliyorlar diyerek bir şaşırtmaca yaptı bana.

Şu an oteldeyim ve saat 21:21 hala testimin sonucunu bekliyorum ne cevap var siteden ne de bir işaret dönen bilgisayar halkasına bakıp duruyorum.