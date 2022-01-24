Covid sürecinde boyun düzleşmesine dikkat

Pandeminin getirdiği sosyal izolasyon sürecinde evde hareketsizlik ve bilgisayar başında geçirilen uzun saatler nedeniyle pek çok kişide duruş bozukluğu ve bunun sonucunda da boyun düzleşmesi gibi omurga rahatsızlıkları ortaya çıkıyor. Boyun düzleşmesinin en sık görülen belirtisi boyun ağrısı olarak belirtiliyor. Ağrı, sırt ve omuza yayılabiliyor ve sonrasında bu tabloya baş ağrısı da eşlik edebiliyor. Boyun düzleşmesi tedavi edilmediği takdirde yaşam kalitesini önemli derecede etkiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabiliyasyon Bölümü’nden Uz. Dr. Feride Ekimler Süslü, boyun düzleşmesi ve belirtileri hakkında bilgi verdi.