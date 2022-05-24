Çözebilene aşk olsun! Elon Musk'ın iş görüşmelerinde sormayı en sevdiği soru!

Tesla ve Space X'in sahibi ünlü milyarder Elon Musk'ın iş adaylarına yöneltmeyi en çok sevdiği soru bir makine mühendisi olan Tanya Zakowich tarafından bir sosyal medya gönderisinde anlatıldı. Genç kadının paylaştığı gönderi, 790.000'den fazla kez görüntülenirken Musk'ın yönelttiğini iddia ettiği soru şaşkına çevirdi.

Bir makine mühendisi olan genç bir sosyal medya kullanıcısı, ünlü milyarder Elon Musk'ın iş görüşmelerinde sormayı en sevdiği soruyu anlattı. Genç kadının paylaştığı video yüz binlerce kez izlendi. Musk'ın yönelttiği soru ise kafaları karıştırdı.

ŞAŞKINA ÇEVİREN SORU

Soru şuydu: “Dünyanın yüzeyinde duruyorsun. Bir mil güneye, bir mil batıya ve bir mil kuzeye doğru yürüyüşe çıkıyorsun. Tam olarak başladığın yere varırsın. Peki neredesin?"' Binlerce kişinin doğru cevabın ne olabileceği konusunda düşüncelerini paylaştı ancak herkes şaşkına dönmüş haldeydi.

TİYE ALANLAR DA OLDU

Bazı kullanıcılar doğru cevabın ne olabileceği konusunda daha ciddi önerilerde bulunurken kimileri de "Çin, Hindistan veya Teksas'ta bir Tesla fabrikasındasınız." diyerek soruyu tiye aldı. Ancak sorunun iki olası cevabı var. İlk cevap Kuzey Kutbu. Çünkü Kuzey Kutbu, bir üçgen içinde yürüyeceğiniz için, yine Kuzey Kutbu'nda sona erer.

DOĞRU CEVABI BULMAK ÖNEMLİ DEĞİL

Zakowich, Musk'ın daha sonra bunu takip eden bir başka soruda da "Başka nerede olabilirsin?" diyerek soruya verilebilecek ikinci cevabı sorduğunu söyledi. İkinci ve daha az açık olan cevap ise Güney Kutbu.

Neyse ki, doğru cevabı alamamış olmanız önemli değil. Bu nedenle, çoğu iş görüşmesi sorusu gibi, Musk da bu soruyu insanların problem çözmeye nasıl yaklaştıklarını ve bilgiyi nasıl işlediğini görmek için kullanıyor.

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