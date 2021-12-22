CTP, Alman Büyükelçi Schlimm’i kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, bugün Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği görevine yeni atanan Anke Schlimm’i Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre kabulde, Kıbrıs görüşmelerindeki son durum ve CTP’nin konuya dair görüş ve pozisyonu aktarıldı.

CTP’nin, Kıbrıs Sorununun çözümüne dair pozisyonunun ilgili tüm BM kararları ve parametreleri doğrultusunda iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğu yeniden ifade edildi.

Ayrıca, bu hedefe ulaşmak için etkisi bulunan birtakım güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına da CTP’nin desteği belirtildi.