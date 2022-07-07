CTP Başbakanlık önünde çadır kurdu

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’li milletvekilleri ve partililer, Kıb-Tek’in akaryakıt ihalesi konusunda dün ilettikleri sorulara yanıt alamadıkları gerekçesiyle Başbakanlık önünde açıklama yaptı.

Erhürman yaptığı açıklamada, “Bizim şu anda yapmaya çalıştığımız sadece bir bilgi alma hakkı değil bu bilgiyi alıp bunun üzerine hukuk yollarına başvuru sürecini başlatmamızın zeminidir” dedi.

Tufan Erhürman ve milletvekilleri daha sonra Başbakanlığa girerek konu hakkında Başbakan Ünal Üstel’den bilgi almak için görüşme isteğini Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu’na iletti.

Erhürman ve milletvekilleri Başbakanlık’ta Başbakan Üstel’le görüşmeyi beklerken CTP‘liler de Başbakanlık önüne çadır kurdu…

BRT