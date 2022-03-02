CTP Genel Başkanı Erhürman: Bu zam korkunç bir enflasyon etkisi yaratacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tufan Erhürman, elektrik zammı konusunda eleştirilerde bulunarak, dörtlü hükümet döneminde KIBTEK’i 10-11 milyon artıyla bıraktıklarını ifade etti.

“İnsanların alım gücü yerle bir olmuşken, Maliyenin bu yükü üstlenmesi gerekiyordu” diyen Erhürman, muhalefetten öneri istenmesi durumunda, bir şeyi yapmadan önce konuşulması gerektiğini vurguladı.

Çoklu tarife olarak adlandırılan tarifenin çok büyük bir manasının olduğunun altını çizen Erhürman, birçok kez alternatifleri de önerilerini de dile getirdiklerini söyledi.

Elektrik zammının korkunç bir enflasyon etkisi yaratacağına da dikkat çeken Erhürman, “Elektrik fiyatı değiştiğinde diğer tüm fiyatlara yansımayacak mı?” diye sordu.

Erhürman, akaryakıt ve elektriğin başka hiçbir şeye benzemediğini vurgulayarak, söz konusu zammın sadece asgari ücretliyi değil, orta sınıfı da çökerteceğini, akaryakıt zamlarının da kapıda olduğunu söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman yerel yönetimler reformu konusunda da değerlendirmede bulunarak, “belediyelerin batmış olmasını, belediye sayılarıyla açıklayamazsınız” dedi.

Belediyeler reformunun yıllardır üzerinde çalışılan ve ciddi bir konu olduğunu belirten Tufan Erhürman, “Bu böyle seçime 4 ay kala oturalım haritanın üzerinde çizelim, ona göre belediyeleri birleştirelim ciddiyetsizliğiyle olmaz” dedi.