CTP Genel Başkanı Erhürman seçimleri parti merkezinde takip ediyor
CTP Genel Başkanı Erhürman seçimleri parti merkezinde takip ediyor
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçimleri CTP Genel Merkezi’nde takip ediyor.
2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, eski Başbakan ve CTP Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu da parti merkezinde bulunan isimler arasında.
Parti bahçesinde kurulan ekrandan CTP’ye aktarılan seçim sonuçları yansıtılıyor.
Basın mensupları da CTP’de gelişmeleri takip ediyor.
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