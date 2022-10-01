CTP Genel Başkanı Erhürman:Bölge halkına geçmiş olsun
CTP Genel Başkanı Erhürman:Bölge halkına geçmiş olsun
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Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da yangın bölgesini ziyaret etti.
Basın mensuplarına açıklama yapan Erhürman ciddi bir kayıp yaşandığını, evlerin de hasar gördüğünü belirtti, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
BRT
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