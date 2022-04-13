CTP Genel Başkanı Erhürman’dan hükümete eleştiri

CTP’den yapılan açıklamaya göre katıldığı programda soruları yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümete eleştirilerde bulundu.

Krizi çözsün diye gelen hükümetin bunda başarılı olamadığını savunan Erhürman, “Bu toplumun alternatifsiz olduğunu kimse zannetmesin” dedi.

“Türkiye ile imzalanan protokollerin ‘uzunca bir süredir rayından çıktığını’ da iddia eden Erhürman, 2018’de imzalanan protokollerin performansına bakıldığı zaman, yüzde 50 gerçekleşme oranının olduğunu söyledi.

‘Protokol imzalamak için Ankara’ya gidildi’ haberinin artık heyecan yaratmadığını söyleyen Erhürman, “Yüzde 50 bir gerçekleşme var. Çok büyük kısım da savunma harcamalarındaki gerçekleşme. Protokolden buraya akan kaynak yok. Performans son derece düşük” diye konuştu.

İmzalanacağı söylenen protokolden de ‘çok bir şey çıkmayacağının görüldüğünü’ savunan Erhürman, protokolün hazırlanma sürecinin de ‘doğru yönetilmediğini’ ileri sürdü.