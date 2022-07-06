CTP ihalesiz yaktı alımını Anayasa Mahkemesi’ne götürüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi, elektrik konusunda ihalesiz alımlara ilişkin Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede had safhada yaşanan elektrik sıkıntısından dolayı birçok kesimin zarar gördüğünü ülkenin yıllık ihtiyacının 200 bin ton civarında olduğunu ancak 150 bin ton için imza atıldığını söyledi.

20 Mayıs 2022 tarihinde hükümetin, yasa gücünde kararnameyle TPİC şirktinden yakıt alma kararı çıkardığını anımsatan Erhürman bu konuyu anayasa mahkemesine götüreceklerini belirtti.

CTP Genel Başkanı Erhürman “Bu akşam saat 20.00’ye kadar petko şirketi ile imzalanan iki sözleşme ve diğer iki şirket ile imzalanan sözleşmelerin bilgilerini getirilmesini istedi.

Erhürman akaryakıt alımının ve taşımanın ton başına hangi fiyatla yapıldığını saat 20.00’ye kadar bize bildirilmesini istiyoruz. Bu yapılmazsa yarın saat 9.00’dan itibaren cevap alınanana kadar Başbakanlık önünde olacağız dedi.

BRT